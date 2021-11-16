Косово U21 — Албания U21 прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Албания U21»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Косово U21» — «Албания U21».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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