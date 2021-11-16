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    Губерниев призвал Карпина остаться в сборной России

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Думаю, что слова о возможном уходе из сборной — это кокетничество со стороны Карпина. Я уверен в том, что нашу сборную к стыкам должен готовить именно он. Нельзя бросать свою команду на полпути.

    Я не вижу других кандидатур на его место, их нет. Понятно, если он захочет уйти, уговаривать его остаться не надо, это все-таки национальная команда.

    Я очень надеюсь, что Карпин продолжит свою работу в сборной.

    Шансы на выход на чемпионат мира еще есть, они никуда не делись. Надо бороться до конца!

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    • Помните, я говорил перед матчем, что в Хорватии главное не обосраться? Не скажу, что наши обосрались, но выглядели крайне неубедительно. Это горькое поражение нужно поскорее забывать и двигаться дальше», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.

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