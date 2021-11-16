Греция U21 — Исландия U21: смотреть онлайн трансляцию 16.11.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Исландия U21» — «Греция U21» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Греция U21» — «Исландия U21». Коэффициент ставки — 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Исландия U21»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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