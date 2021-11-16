Гибралтар — Латвия прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

Последний матч между собой: «Латвия» — «Гибралтар» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Латвия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гибралтар» — «Латвия». Коэффициент ставки — 2.05.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гибралтар» — «Латвия».

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