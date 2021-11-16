Финляндия — Франция прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Финляндия» занимает 2 место с 11 очком, «Франция» — 1 место с 15 очками.
Последний матч между собой: «Франция» — «Финляндия» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Финляндия» — «Франция». Коэффициент ставки — 1.89.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Франция»).
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