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    Футболист «Рубина»: Россия — это словно другой мир

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    Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер поделился впечатлениями от жизни в России.

    Андерс Дрейер
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    Андерс Дрейер

    Дрейер перешел в «Рубин» в начале текущего сезона из датского «Мидтъюланна».

    «Я привык ко всему тут. Я быстро нашел квартиру, и все наладилось. С момента перехода регулярно играю в стартовом составе, получаю немало игровой практики. Это тоже помогает адаптироваться. Так что я невероятно доволен трансфером в "Рубин".

    Россия — совершенно другая культура. Это как будто другой мир. Ты вдали от дома, сам должен все наладить, но первые месяцы прошли здорово. Затем я привык ко всему, тем более играют в стартовом составе.

    Помогло то, что я уже играл за рубежом. Я понимал, что главное при таком трансфере», — приводит слова Дрейера Bold.

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