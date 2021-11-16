Футболист «Рубина»: Россия — это словно другой мир

Полузащитник «Рубина»поделился впечатлениями от жизни в России.

Дрейер перешел в «Рубин» в начале текущего сезона из датского «Мидтъюланна».

«Я привык ко всему тут. Я быстро нашел квартиру, и все наладилось. С момента перехода регулярно играю в стартовом составе, получаю немало игровой практики. Это тоже помогает адаптироваться. Так что я невероятно доволен трансфером в "Рубин".

Россия — совершенно другая культура. Это как будто другой мир. Ты вдали от дома, сам должен все наладить, но первые месяцы прошли здорово. Затем я привык ко всему, тем более играют в стартовом составе.

Помогло то, что я уже играл за рубежом. Я понимал, что главное при таком трансфере», — приводит слова Дрейера Bold.