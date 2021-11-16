Чехия — Эстония: смотреть онлайн трансляцию 16.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Чехия» занимает 3 место с 11 очком, «Эстония» — 4 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Эстония» — «Чехия» 2:6 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Чехия»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чехия» — «Эстония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

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