Австрия U21 — Хорватия U21 прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В 22:30 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия U21» — «Хорватия U21». Коэффициент ставки — 2.09.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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