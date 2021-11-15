Швейцария — Болгария: смотреть онлайн трансляцию 15.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Швейцария» занимает 2 место с 15 очками, «Болгария» — 4 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Болгария» — «Швейцария» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Болгария». Коэффициент ставки — 2.53.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Швейцария»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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