Швейцария — Болгария: смотреть онлайн трансляцию 15.11.2021

В турнирной таблице «Швейцария» занимает 2 место с 15 очками, «Болгария» — 4 место с 8 очками.
Последний матч между собой: «Болгария» — «Швейцария» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Болгария». Коэффициент ставки — 2.53.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Швейцария»).
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