Широков: При Карпине в игре сборной России нет улучшений

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«За первое место мы бы боролись в любом случае.

Если бы был Станислав Черчесов — было бы то же самое. Все решалось бы в игре с Хорватией. Стало ли лучше при Валерии Карпине? Вопрос — в чем лучше? В результате — то же самое. В игре заметных улучшений пока нет.

Команда перестроилась, но существенного прогресса нет. Можно ли его ждать? Сыграли пять-шесть матчей, так что не знаю.

Важно не как Карпин начал, а как закончит. Надо подождать этого, прошло три осенних цикла, при этом неполноценных.

Сравнивать, стало ли лучше, тяжело, по результату — пока нормально», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выступить в финальной части чемпионата мира в Катаре.