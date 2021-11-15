ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 10:04
    • Федерер, скорее всего, пропустит Australian Open
  • 09:45
    • СМИ: «ПСЖ» планирует продать Неймара
  • 09:12
    • Кудряшов закрыл комментарии в Инстаграме после матча с Хорватией
  • 09:00
    • Лео Комаров объявил о переходе в СКА
  • 08:18
    • Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
    Все новости спорта

    Широков: При Карпине в игре сборной России нет улучшений

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «За первое место мы бы боролись в любом случае.

    Если бы был Станислав Черчесов — было бы то же самое. Все решалось бы в игре с Хорватией. Стало ли лучше при Валерии Карпине? Вопрос — в чем лучше? В результате — то же самое. В игре заметных улучшений пока нет.

    Команда перестроилась, но существенного прогресса нет. Можно ли его ждать? Сыграли пять-шесть матчей, так что не знаю.

  • Карпин останется главным тренером сборной
  • Читайте по теме

    • Важно не как Карпин начал, а как закончит. Надо подождать этого, прошло три осенних цикла, при этом неполноценных.

    Сравнивать, стало ли лучше, тяжело, по результату — пока нормально», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

    Сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выступить в финальной части чемпионата мира в Катаре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
  • Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
  • Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
  • Шотландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Россия U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры