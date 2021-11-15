Северная Ирландия — Италия: смотреть онлайн трансляцию 15.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Северная Ирландия» занимает 3 место с 8 очками, «Италия» — 1 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Италия» — «Северная Ирландия» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Ирландия» — «Италия». Коэффициент ставки — 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Италия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия — Италия.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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