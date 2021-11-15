Сан-Марино — Англия: смотреть онлайн трансляцию 15.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Сан-Марино» занимает 6 место с 0 очками, «Англия» — 1 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Англия» — «Сан-Марино» 5:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Марино» — «Англия». Коэффициент ставки — 2.24.

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