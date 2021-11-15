СМИ: «ПСЖ» планирует продать Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен»может покинуть команду следующим летом.

По информации El Nacional, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи хочет продать Неймара по окончании текущего сезона.

Отмечается, что Аль-Хелаифи якобы уже сообщил ведущим клуба английской Премьер-лиге и «Барселоне» о том, что «ПСЖ» готов расстаться с бразильцем. Сумма трансфера может составить около 80 миллионов евро.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Напомним, в мае этого года Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до конца сезона-2024/2025.

Ранее стало известно, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди согласился передать своему агенту и жене Ванде Наре права на все свои доходы и активы.