Карпин: Шотландия, Турция, Норвегия, Македония, Уэльс, Австрии — это примерно наш уровень

Главный тренер сборной Россииоценил уровень возможных соперников по стыковым матчам в квалификации на чемпионат мира 2022 года.

«Не представляю, кто нам может выпасть в стыковых матчах. Знаю, что Португалия и Швеция заняли вторые места в своих группах. Мне об этом сегодня сказали — больше ничего не знаю. Мы сеяные? Не знаю, кто там сеяный или нет. Представляю ли я уровень Шотландии, Турции, Норвегии, Македонии, Уэльса или Австрии? Это примерно наш уровень», — сказал Валерий Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Жеребьевка соперников по стыковым матча отбора на ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Сборная России будет сеянной и может попасть на Шотландию, Чехию, Швецию, Австрию, Северную Македонию, Польшу и Португалию.