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    Кафанов: На сегодняшний день Сафонов — вратарь номер один в России

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера Матвея Сафонова в матче против Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов вратарь номер один. Дальше — все будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятерку вратарей. Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, все зависит от Матвея.

    В моменте с обыгрышем нападающего в первом тайме он все делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли.

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    • Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать ее более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру. Мы сейчас говорили с Матвеем в самолете. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же.

    Хайкин? Впечатление после сбора лучше, чем-то впечатление, которое сложилось от просмотра по телевизору», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

    Напомним, сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выступить в финальной части ЧМ-2022.

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