Австрия — Молдавия: смотреть онлайн трансляцию 15.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Австрия» занимает 4 место с 13 очками, «Молдавия» — 6 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Молдавия» — «Австрия» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия» — «Молдавия». Коэффициент ставки — 2.16.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Австрия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Австрия — Молдавия.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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