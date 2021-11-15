Албания — Андорра: смотреть онлайн трансляцию 15.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Албания» занимает 3 место с 15 очками, «Андорра» — 5 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Андорра» — «Албания» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Албания»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания» — «Андорра». Коэффициент ставки — 1.75.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Албания» — «Андорра».

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