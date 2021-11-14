Словения — Кипр: смотреть онлайн трансляцию 14.11.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Словения» занимает 3 место с 11 очком, «Кипр» — 6 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Кипр» — «Словения» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Словения»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения» — «Кипр». Коэффициент ставки — 2.15.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Словения» — «Кипр».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам