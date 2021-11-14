Португалия — Сербия: смотреть онлайн трансляцию 14.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Португалия» занимает 1 место с 17 очками, «Сербия» — 2 место с 17 очками.

Последний матч между собой: «Сербия» — «Португалия» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия» — «Сербия». Коэффициент ставки — 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Португалия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Португалия — Сербия.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам