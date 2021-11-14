Лихтенштейн — Румыния: смотреть онлайн трансляцию 14.11.2021

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Лихтенштейн» занимает 6 место с 1 очком, «Румыния» — 3 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Румыния» — «Лихтенштейн» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лихтенштейн» — «Румыния» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Румыния»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лихтенштейн — Румыния.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам