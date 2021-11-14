Лихтенштейн — Румыния: смотреть онлайн трансляцию 14.11.2021

В турнирной таблице «Лихтенштейн» занимает 6 место с 1 очком, «Румыния» — 3 место с 14 очками.
Последний матч между собой: «Румыния» — «Лихтенштейн» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лихтенштейн» — «Румыния» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Румыния»).
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