Греция — Косово: смотреть онлайн трансляцию 14.11.2021

В турнирной таблице «Греция» занимает 3 место с 9 очками, «Косово» — 5 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Косово» — «Греция» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Греция» — «Косово» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Греция»).
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