Турция — Гибралтар: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

В турнирной таблице «Турция» занимает 3 место с 15 очками, «Гибралтар» — 6 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Гибралтар» — «Турция» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Турция» — «Гибралтар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

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