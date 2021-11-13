Турция — Гибралтар: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В турнирной таблице «Турция» занимает 3 место с 15 очками, «Гибралтар» — 6 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «Гибралтар» — «Турция» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Турция» — «Гибралтар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.
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