Текстильщик Иваново — Торпедо: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Текстильщик Иваново» занимает 20 место с 18 очками, «Торпедо» — 2 место с 41 очком.

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Текстильщик Иваново» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Торпедо»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Текстильщик Иваново» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.18.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Текстильщик Иваново» — «Торпедо».

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