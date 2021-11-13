Текстильщик Иваново — Торпедо: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В турнирной таблице «Текстильщик Иваново» занимает 20 место с 18 очками, «Торпедо» — 2 место с 41 очком.
Последний матч между собой: «Торпедо» — «Текстильщик Иваново» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Торпедо»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Текстильщик Иваново» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.18.
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