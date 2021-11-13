Норвегия — Латвия: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В турнирной таблице «Норвегия» занимает 2 место с 17 очками, «Латвия» — 5 место с 5 очками.
Последний матч между собой: «Латвия» — «Норвегия» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Норвегия»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Латвия». Коэффициент ставки — 2.30.
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