Норвегия — Латвия: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

В турнирной таблице «Норвегия» занимает 2 место с 17 очками, «Латвия» — 5 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Латвия» — «Норвегия» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Норвегия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Латвия». Коэффициент ставки — 2.30.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Норвегия» — «Латвия».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам