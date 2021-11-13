Франция — Казахстан: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В турнирной таблице «Франция» занимает 1 место с 12 очками, «Казахстан» — 5 место с 3 очками.
Последний матч между собой: «Казахстан» — «Франция» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Казахстан». Коэффициент ставки — 1.99.
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