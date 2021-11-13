Факел — Оренбург: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В турнирной таблице «Факел» занимает 3 место с 40 очками, «Оренбург» — 1 место с 44 очками.
Последний матч между собой: «Оренбург» — «Факел» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Оренбург»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Оренбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.
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