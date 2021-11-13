Факел — Оренбург: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «Факел» занимает 3 место с 40 очками, «Оренбург» — 1 место с 44 очками.

Последний матч между собой: «Оренбург» — «Факел» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Оренбург»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Оренбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Оренбург».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам