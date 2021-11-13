Алания — Енисей прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Енисей» — «Алания» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Енисей». Коэффициент ставки — 2.01.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Алания»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Алания — Енисей.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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