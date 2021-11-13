— прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В 11:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «» — «» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «»).

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