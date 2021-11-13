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    — прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

    — : онлайн-трансляция матча начнется в 11:00

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    В 11:00 начнётся онлайн-трансляция матча «» — «» в очередном туре ФНЛ.

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    Последний матч между собой: «» — «» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча — .

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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