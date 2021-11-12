Венгрия — Сан-Марино: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Венгрия» занимает 4 место с 11 очком, «Сан-Марино» — 6 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Сан-Марино» — «Венгрия» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венгрия» — «Сан-Марино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

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