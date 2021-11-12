Словения U21 — Албания U21 прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Албания U21» — «Словения U21» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения U21» — «Албания U21». Коэффициент ставки — 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Словения U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Словения U21 — Албания U21.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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