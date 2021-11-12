Швеция U21 — Босния и Герцеговина U21: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Босния и Герцеговина U21» — «Швеция U21» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швеция U21» — «Босния и Герцеговина U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Швеция U21»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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