Северная Ирландия U21 — Литва U21: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северная Ирландия U21» — «Литва U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Северная Ирландия U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия U21 — Литва U21.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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