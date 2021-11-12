Северная Ирландия U21 — Литва U21: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северная Ирландия U21» — «Литва U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Северная Ирландия U21»).
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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
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