Северная Ирландия — Литва: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Северная Ирландия» занимает 4 место с 5 очками, «Литва» — 5 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Литва» — «Северная Ирландия» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Северная Ирландия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Ирландия» — «Литва». Коэффициент ставки — 1.82.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Северная Ирландия» — «Литва».

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