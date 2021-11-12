Сербия U21 — Фарерские острова U21: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сербия U21» — «Фарерские острова U21». Коэффициент ставки — 1.78.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Сербия U21»).
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