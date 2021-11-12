Парагвай — Чили: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матчав юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Чили» — «Парагвай» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Парагвай» — «Чили» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чили»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Парагвай — Чили.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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