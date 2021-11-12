Норвегия U21 — Финляндия U21 прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвегия U21» — «Финляндия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Норвегия U21»).
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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
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