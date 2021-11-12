Лихтенштейн U21 — Исландия U21 прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лихтенштейн U21» — «Исландия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

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