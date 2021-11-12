Кипр U21 — Португалия U21: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кипр U21» — «Португалия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Португалия U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кипр U21 — Португалия U21.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам