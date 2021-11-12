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    СМИ: «Ман Сити» снова попробует приобрести Кейна зимой

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    В январское трансферное окно «Манчестер Сити» предпримет новую попытку приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает ESPN.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Напомним, что прошлым летом Кейном активно интересовал «Манчестер Сити», но «горожанам» не удалось договориться со «шпорами» по сумме трансфера форварда.

    Летом «Тоттенхэм» требовал за Кейна около 150 миллионов фунтов, и «Ман Сити» не был готов столько платить.

    У «Ман Сити» была надежда, что позиция президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви по поводу Кейна смягчится. Однако об этом в Манчестере думали до назначения Антонио Конте на пост главного тренера «шпор».

    До назначения итальянцу гарантировали, что он сможет рассчитывать на Кейна. Один из источников считает, что «огромное предложение» может заставить Леви передумать, так как «Тоттенхэм» серьезно пострадал от пандемии коронавируса.

    В нынешнем сезоне 28-летний Гарри Кейн провел за «Тоттенхэм» 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

    Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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