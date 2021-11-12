Андорра — Польша: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Андорра» занимает 5 место с 6 очками, «Польша» — 2 место с 17 очками.

Последний матч между собой: «Польша» — «Андорра» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Андорра» — «Польша». Коэффициент ставки — 3.20.

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