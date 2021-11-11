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    Райт: Сульшер достиг своего потолка в «МЮ»

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    Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт оценил работу Уле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Все эксперты говорят об одном и том же: у "МЮ" нет общей идеи, нет согласия, нет структуры, несмотря на наличие отличных игроков. Если в отдельных ситуациях футболисты все делают правильно, то они добывают победу. Но любая организованная команда, как мы это видели на примере "Лестера" и "Ливерпуля", легко справляется с "МЮ", создает для них огромные проблемы.

    И это происходит лишь потому, что тренер достиг своего потолка. Сейчас бывшие футболисты "МЮ", те же Рио Фердинанд и Рой Кин, легкомысленно бросаются словами по поводу того, что один игрок недостаточно хорош, другой…но дело в тренере.

    Тут нельзя не посмотреть на пример Лэмпарда, легенды "Челси". Особенность Романа Абрамовича в том, что ему не все равно. Если что-то работает не так, как он хотел бы, он просто снимает тренера», — цитирует Райта Metro.

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