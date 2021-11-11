Словакия — Словения прямая трансляция 11.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Словакия» занимает 4 место с 10 очками, «Словения» — 3 место с 10 очками.

Последний матч между собой: «Словения» — «Словакия» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Словения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Словения»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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