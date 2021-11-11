Сан-Марино U21 — Израиль U21: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

В 21:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Марино U21» — «Израиль U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

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