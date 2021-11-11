Ребров: Селихову все равно, кто за ним — хоть Алиссон, хоть тер Стеген. Он конкурирует сам с собой

Бывший голкипер «Спартака»рассказал, как вратари команды играют в условиях конкуренции.

Как известно, после крупного поражения в матче с «Зенитом» (1:7), в котором Александр Максименко пропустил семь мячей, основным голкипером «Спартака» стал Александр Селихов.

«Вратари воспринимают конкуренцию по-разному. Например, Кафанов так готовил Джанаева, чтобы тот знал: есть он и только он, только он играет. И это работало.

Максименко, мне кажется, обязательно нужен конкурент, но нужны и гарантии, что у него есть право ошибиться, что его сразу не поменяют. Играть до ошибки — точно не его история.

Селихов вообще другой, ему не нужна конкуренция, он сам с собой конкурирует. Он закрытый человек, в себе, на него не влияют окружающие его обстоятельства. Посадите за ним хоть тер Стегена, хоть Алиссона, ему все равно вообще будет», — приводит слова Реброва Sports.ru.

Напомним, Ребров ранее объявил о завершении карьеры и перешел на должность технического координатора «Спартака».