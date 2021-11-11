Мальта — Хорватия прямая трансляция 11.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Мальта» занимает 5 место с 5 очками, «Хорватия» — 2 место с 17 очками.
Последний матч между собой: «Хорватия» — «Мальта» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальта» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Хорватия»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Мальта — Хорватия.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету