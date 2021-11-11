Мальта — Хорватия прямая трансляция 11.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Мальта» занимает 5 место с 5 очками, «Хорватия» — 2 место с 17 очками.

Последний матч между собой: «Хорватия» — «Мальта» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальта» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Хорватия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Мальта — Хорватия.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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