Марио Фернандес: Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере

Защитник ЦСКАзаявил, что хочет играть за «армейцев» до завершения карьеры.

«Мой переход из ЦСКА в другую команду не имел ни малейшего шанса. Ни в "Зенит", ни в какой-либо другой клуб. Я очень уважаю "Зенит", но даже минимальных шансов не было.

Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА.

Я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родственники спрашивают меня: "Может быть, все, хватит? Может, стоит поменять атмосферу, куда-то перейти, дать себе какие-то новые вызовы?"

А я все время говорю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить, я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня все устраивает. Я не из тех, кто стремится для себя какие-то вызовы ставить.

Мы сейчас [с женой] пытаемся определиться, чем заниматься в дальнейшем. Думаю, у меня будет какое-то дело, достаточно интересное, не столь трудоемкое, чтобы можно было как можно больше времени проводить с семьей.

Может быть, что-то имеющее отношение к футболу. Может быть, мини-футбол на площадках с синтетическим покрытием. Или волейбол. Или что-то вместе с ЦСКА по линии детско-юношеского футбола организуем.

Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере, хотел бы здесь закончить свои выступления. Но опять же повторюсь: это только мое мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: "Все, ты нам больше не нужен".

Честно скажу, мне хотелось бы один матч сыграть за мою родную команду в Бразилии "Сан-Каэтано", потому что я там не поднялся в профессионалы и закончил выступление в детско-юношеском футболе. Последний, прощальный, за мою родную команду. А ЦСКА для меня — это большая любовь», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.