ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард способен преуспеть в «Астон Вилле»
  • 10:33
    • Марио Фернандес: Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере
  • 07:28
    • «Монако» назвал «Эвертону» цену на Головина
    Все новости спорта

    Марио Фернандес: Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере

    Футбол ЦСКА Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что хочет играть за «армейцев» до завершения карьеры.

    Марио Фернандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Фернандес

    «Мой переход из ЦСКА в другую команду не имел ни малейшего шанса. Ни в "Зенит", ни в какой-либо другой клуб. Я очень уважаю "Зенит", но даже минимальных шансов не было.

    Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА.

    Я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родственники спрашивают меня: "Может быть, все, хватит? Может, стоит поменять атмосферу, куда-то перейти, дать себе какие-то новые вызовы?"

  • Олич рассказал, почему ушел из ЦСКА
  • Читайте по теме

    • А я все время говорю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить, я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня все устраивает. Я не из тех, кто стремится для себя какие-то вызовы ставить.

    Мы сейчас [с женой] пытаемся определиться, чем заниматься в дальнейшем. Думаю, у меня будет какое-то дело, достаточно интересное, не столь трудоемкое, чтобы можно было как можно больше времени проводить с семьей.

    Может быть, что-то имеющее отношение к футболу. Может быть, мини-футбол на площадках с синтетическим покрытием. Или волейбол. Или что-то вместе с ЦСКА по линии детско-юношеского футбола организуем.

    Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере, хотел бы здесь закончить свои выступления. Но опять же повторюсь: это только мое мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: "Все, ты нам больше не нужен".

    Честно скажу, мне хотелось бы один матч сыграть за мою родную команду в Бразилии "Сан-Каэтано", потому что я там не поднялся в профессионалы и закончил выступление в детско-юношеском футболе. Последний, прощальный, за мою родную команду. А ЦСКА для меня — это большая любовь», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

    Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России не пропустит на «Газпром Арене»
  • Россия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сколько шайб Россия забросит в сетку финнов?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Хорваты легко добудут три очка на Мальте
  • Мальта — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мальта — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ирландия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Молдавия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры