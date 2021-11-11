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    В новом сезоне АПЛ будет перерыв на время ЧМ-2022

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    Английская премьер-лига утвердила даты проведения сезона-2022/23.

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    Сезон скорректирован с учетом чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года, который пройдет в необычное время — с 21 ноября по 18 декабря.

    Новый сезон чемпионата Англии стартует 6 августа 2022 года, на неделю раньше обычного.

    Турнир будет прерван 12-13 ноября. После этого игроки присоединятся к сборным и будут готовиться к чемпионату мира, который завершится 18 декабря.

    Чемпионат в Англии возобновится уже в боксинг дэй, 26 декабря, а заключительный тур пройдет 28 мая 2023-го — на неделю позже обычного.

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