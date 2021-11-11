Билич: Надеюсь, «Локомотив» станет чемпионом в этом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива»высказал мнение о московском клубе и его экс-защитнике

«Да-да, я знаю, что за последние полтора года у "Локомотива" уже третий тренер.

Хоть я и давно уехал из России, но у меня там оставались друзья. Тот же Чорлука, который только летом завершил карьеру.

"Локомотив" — большой клуб, там нужен результат. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок, надеюсь, в этом им удастся стать чемпионами.

Я был приятно удивлен, что Чорлука провел в "Локомотиве" аж девять лет. Иностранцу не так просто стать легендой клуба, а ему это удалось.

Его достижение еще ценнее тем, что в современном футболе мало игроков, верных одному клубу. Ведран нашел себя в России, полюбил вашу страну, Москву», — цитирует Билича «РГ».

После 14 туров «Локомотив» с 25 очками в активе занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, на 5 баллов отставая от лидирующего «Зенита».