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    Билич: Надеюсь, «Локомотив» станет чемпионом в этом сезоне

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич высказал мнение о московском клубе и его экс-защитнике Ведране Чорлуке.

    Славен Билич
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    Славен Билич

    «Да-да, я знаю, что за последние полтора года у "Локомотива" уже третий тренер.

    Хоть я и давно уехал из России, но у меня там оставались друзья. Тот же Чорлука, который только летом завершил карьеру.

    "Локомотив" — большой клуб, там нужен результат. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок, надеюсь, в этом им удастся стать чемпионами.

    Я был приятно удивлен, что Чорлука провел в "Локомотиве" аж девять лет. Иностранцу не так просто стать легендой клуба, а ему это удалось.

    Его достижение еще ценнее тем, что в современном футболе мало игроков, верных одному клубу. Ведран нашел себя в России, полюбил вашу страну, Москву», — цитирует Билича «РГ».

    После 14 туров «Локомотив» с 25 очками в активе занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, на 5 баллов отставая от лидирующего «Зенита».

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