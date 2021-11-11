Азербайджан — Люксембург прямая трансляция 11.11.2021, смотреть онлайн

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Азербайджан» занимает 5 место с 1 очком, «Люксембург» — 3 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Люксембург» — «Азербайджан» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Азербайджан» — «Люксембург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Азербайджан — Люксембург.

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