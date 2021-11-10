Жемалетдинов получил травму и покинул расположение сборной России

Полузащитник «Локомотива»не сыграет за сборнуюв ноябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Жемалетдинов покинул расположение национальной команды из-за травмы.

«После проведения обследований тренерский и медицинский штабы сборной приняли решение направить 25-летнего футболиста на дальнейшее лечение в расположение московского клуба», — говоритсяя в сообщении пресс-службы сборной России.

При этом старший врач сборной Владимир Хайтин уточнил, что Жемалетдинов прибыл на сбор с травмой.

«Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом "Локомотива" футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба», — сказал Хайтин.

Ранее стало известно, что ближайшие матчи сборной России пропустят защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).